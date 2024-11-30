Южная Корея отложила обслуживание ракет Taurus из-за Украины. Нет запчастей

Опубликовано 30 ноября 2024, 00:001 мин.
Южная Корея отложила обслуживание ракет Taurus из-за Украины. Нет запчастейУ немецкого производителя
Южная Корея планирует перенести плановое техническое обслуживание ракет класса «воздух-земля» большой дальности Taurus KEPD 350K на пять лет, ссылаясь на нехватку запасных частей от немецкого производителя, которые идут Украине, пишет Лента.ру. Согласно сообщению агентства Yonhap, техническое обслуживание будет перенесено на 2030 год.
ВВС Южной Кореи намеревались провести первое крупное техническое обслуживание ракет в следующем году, когда исполнится десять лет с момента их принятия на вооружение. Задержка подчеркивает проблемы, с которыми сталкиваются страны, зависящие от международных поставщиков в вопросах поддержания военной техники, отмечают эксперты.
Делегация во главе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым также недавно обратилась к Южной Корее с предложением о закупке оружия. Хотя несколько оборонных фирм получили запросы от Украины, Министерство национальной обороны Южной Кореи проинструктировало компании избегать прямых переговоров.