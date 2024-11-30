Южная Корея отложила обслуживание ракет Taurus из-за Украины. Нет запчастей

ВВС Южной Кореи намеревались провести первое крупное техническое обслуживание ракет в следующем году, когда исполнится десять лет с момента их принятия на вооружение. Задержка подчеркивает проблемы, с которыми сталкиваются страны, зависящие от международных поставщиков в вопросах поддержания военной техники, отмечают эксперты.

Делегация во главе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым также недавно обратилась к Южной Корее с предложением о закупке оружия. Хотя несколько оборонных фирм получили запросы от Украины, Министерство национальной обороны Южной Кореи проинструктировало компании избегать прямых переговоров.