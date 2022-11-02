Южная Корея ответила КНДР ракетным залпом

Южная Корея ответила КНДР ракетным залпомДоколе
Видимо, у кого-то лопнуло терпение. Потому что, сообщается, что южнокорейские военные в ответ на пуски КНДР запустили сегодня, 2 ноября, три ракеты класса “воздух-земля” с истребителей в открытое море недалеко от северной разграничительной линии.
Данный пуск прокомментировали в комитете начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея. По их словам, Сеул ответил Пхеньяну на провокацию.
Военные в ответ на запуск баллистической ракеты малой дальности точечно запустили ракеты класса "воздух-поверхность". Самолеты F-15K, KF-16 запустили три высокоточные ракеты "воздух-земля"
Отмечается, что военные нацелились на точку, которая находится на севере от северной разграничительной линии в открытом море. И она находится на дистанции, соответствующей расстоянию до места падения ракеты КНДР.