Южная Корея ответила КНДР ракетным залпом

Доколе

Видимо, у кого-то лопнуло терпение. Потому что, сообщается, что южнокорейские военные в ответ на пуски КНДР запустили сегодня, 2 ноября, три ракеты класса “воздух-земля” с истребителей в открытое море недалеко от северной разграничительной линии.