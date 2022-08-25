Южная Корея побила свой рекорд по самому низкому уровню рождаемости в мире

По оценкам, основанным на данных за 2021 год, корейские женщины в среднем рожают всего 0,81 ребенка в течение своей жизни, что меньше, чем 0,84 ребенка годом ранее, сообщило статистическое управление в среду.

Число женщин детородного возраста в прошлом году сократилось на 2% до 11 620 000, что свидетельствует о том, что уровень рождаемости, скорее всего, будет ухудшаться и дальше. По данным статистического управления, типичная корейская женщина рожает первого ребенка в возрасте 32,6 лет, по сравнению с 30,2 десятилетием ранее.

Ее партнеру в среднем 35,1 года, по сравнению с 33 годами десятилетием ранее. По регионам, по данным статистического управления, в столице самый низкий коэффициент рождаемости - 0,63, а в Седжоне самый высокий - 1,28. В самой густонаселенной провинции, Кёнги, этот показатель составил 0,85, что ближе к среднему значению.

Корея - самая быстро стареющая страна в мире среди стран с ВВП на душу населения не менее $30 000, отмечает Bloomberg, ссылаясь на глобальные демографические прогнозы ООН и данные Всемирного банка. "К 2100 году население страны сократится на 53% до 24 миллионов человек, по сравнению с 43% снижением, прогнозируемым в 2019 году”.