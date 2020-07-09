Южная Корея показала корпус первого собственного истребителя

Фотографией поделилась южнокорейская компания KAI. На ней запечатлён частично собранный фюзеляж лётного прототипа перспективного самолёта KF-X. Сборку истребителя планируют завершить в 2021 году, а первый полёт может состояться в 2022 году.

Истребитель KF-X будет представлен в одноместной и двухместной версиях. Его длина составит 16,9 метра, а размах крыла — 11,2 метра. Максимальная взлётная масса самолёта равна 25,4 тонны. KF-X сможет достигать скорость до 1,9 числа Маха. У него будут десять точек подвески для ракет, бомб и контейнеров.

Корейские военные, в случае исполнения плана, начнут закупать самолёт в 2026 году.