Южная Корея получила новые военные корабли для защиты от Северной Кореи

Церемония передачи катеров состоялась на верфи южнокорейской судостроительной корпорации HHIC в Пусане. Сообщается, что новые катера созданы специально для противодействия Северной Корее.

Теперь в составе ВМС Южной Кореи насчитывает девять катеров типа PKX-B. Водоизмещение этого судна достигает 300 тонн, длина — 44,7 метра, ширина — 7 метров, а осадка — 2,4 метра.

Катера вооружены баковой 76-мм универсальной автоматической артиллерийской установкой, двумя дистанционно управляемыми установками с 12,7-мм пулемётами К6 и 12-зарядной пусковой установкой 130-мм корректируемых ракет с дальностью стрельбы до 20 километров.

Всё это должно поражать малых боевые катера, десантно-высадочные средства, а также прибрежные артиллерийские позиции Северной Кореи.