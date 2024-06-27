Южная Корея потратит 19 млрд долларов на поддержку производства полупроводников

Кроме того, правительство планирует создать два фонда общим объемом 1,1 триллиона вон, которые будут направлены на поддержку местных производителей оборудования и материалов для производства микросхем.

Пакет мер помощи соответствует более широкой стратегии Южной Кореи, включая инвестиции в размере 470 миллиардов долларов в "мегакластер" полупроводниковой промышленности вблизи Сеула, что позволит стране "занять лидирующие позиции в области полупроводниковых инноваций", отмечают эксперты.

Налоговые льготы и потенциальное расширение производства, включающее производителей материалов и оборудования для чипов, еще больше укрепляют желание страны сохранить свое лидерство в полупроводниковой отрасли в условиях, когда Китай с каждым годом становится лучше в этой отрасли.