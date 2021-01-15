Южная Корея вскоре отключит связь 2G

Оператор рассказал, что подал заявку на прекращение работы 2G правительству. Теперь компания ожидает решения по конкретной дате для остановки услуги.

Стоит отметить, что в июле прошлого года другой южнокорейский оператор сотовой связи SK Telecom прекратил предоставлять 2G-услуги.

Важно понимать, что Южная Корея является одной из тех стран, где наиболее развиты сети нового поколения — 5G. На фоне этого технология 2G стала бесполезной. Число абонентов этой сети упало до минимума также из-за отсутствия подходящих мобильных устройств. На конец ноября прошлого года количество пользователей 2G у оператора составило всего 2,5% от всех абонентов.