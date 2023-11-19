Южнокорейская Sapeon представила превосходящую всех конкурентов ИИ-микросхему

Хотя компания Sapeon не уточняет название компаний, которых считает «конкурентам», X330, предназначенный для поддержки больших языковых моделей (LLM), таких как ChatGPT, готовится к серийному производству в первой половине 2024 года.

X330 производится компанией TSMC, крупнейшим в мире контрактным производителем микросхем, и с ним придется считаться.

TSMC, кстати, если верить инсайдеру kopite7kimi, займется видеокартами Nvidia серии RTX 50. Они оснастят их своим 3-нм техпроцессом, обещая прирост производительности на 15% и снижение энергопотребления на 30%.