Южнокорейская Sapeon представила превосходящую всех конкурентов ИИ-микросхему

Южнокорейская Sapeon представила превосходящую всех конкурентов ИИ-микросхемуПо крайней мере в этом нас пытается убедить компания
Компания Sapeon, поддерживаемая южнокорейской SK Group, вышла на арену ИИ-микросхем, представив свое последнее творение - Sapeon X330. Утверждая, что этот чип, превосходящий конкурентов по вычислительной производительности примерно в два раза и по энергоэффективности в 1,3 раза, призван произвести революцию в центрах обработки данных по всему миру.
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Хотя компания Sapeon не уточняет название компаний, которых считает «конкурентам», X330, предназначенный для поддержки больших языковых моделей (LLM), таких как ChatGPT, готовится к серийному производству в первой половине 2024 года.
X330 производится компанией TSMC, крупнейшим в мире контрактным производителем микросхем, и с ним придется считаться.
TSMC, кстати, если верить инсайдеру kopite7kimi, займется видеокартами Nvidia серии RTX 50. Они оснастят их своим 3-нм техпроцессом, обещая прирост производительности на 15% и снижение энергопотребления на 30%.