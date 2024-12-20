Южнокорейские ученые создали рой магнитных роботов для подъема тяжестей

Исследование, опубликованное 18 декабря в журнале Device, показывает, что рои микророботов, управляемые вращающимися магнитными полями, могут выполнять задачи, слишком сложные для отдельных роботов.

Рой продемонстрировал свои способности, например, поднимал предметы в 350 раз тяжелее, чем один робот, и разблокировал трубки, похожие на закупоренные кровеносные сосуды. В одном из экспериментов рой из 1 000 роботов сформировал плот для транспортировки таблетки в 2 000 раз тяжелее, чем отдельный робот.

Роботы, состоящие из кубов с магнитными частицами, используют магнитное поле для самосборки и выполнения задач.

Будущие разработки будут направлены на улучшение их способности автономно ориентироваться в сложных средах.