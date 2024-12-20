Южнокорейские ученые создали рой магнитных роботов для подъема тяжестей

Опубликовано 20 декабря 2024, 14:151 мин.
Южнокорейские ученые создали рой магнитных роботов для подъема тяжестейИ преодоления препятствий
Учёные из Южной Кореи создали крошечных магнитных роботов, которые работают вместе, как муравьи, что позволяет им поднимать предметы, во много раз превышающие их размеры, и преодолевать препятствия.
© Device/Yang and Won et al.
Исследование, опубликованное 18 декабря в журнале Device, показывает, что рои микророботов, управляемые вращающимися магнитными полями, могут выполнять задачи, слишком сложные для отдельных роботов.
Рой продемонстрировал свои способности, например, поднимал предметы в 350 раз тяжелее, чем один робот, и разблокировал трубки, похожие на закупоренные кровеносные сосуды. В одном из экспериментов рой из 1 000 роботов сформировал плот для транспортировки таблетки в 2 000 раз тяжелее, чем отдельный робот.
Роботы, состоящие из кубов с магнитными частицами, используют магнитное поле для самосборки и выполнения задач.
Будущие разработки будут направлены на улучшение их способности автономно ориентироваться в сложных средах.