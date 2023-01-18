Южнокорейский истребитель, конкурент российского Су-75, достиг сверхзвуковой скорости

Разработчик корейского истребителя — компания Korean Aerospace Industries (KAI). Первый полёт машина совершила в июле 2022 года. В рамках очередного этапа, который проводился 17 января 2023, KF-21 Boramae достиг сверхзвуковой скорости.

Работы над проектом продолжатся до февраля 2026 года. В процессе будут задействованы 6 прототипов.