Основанная в 2017 году, компания изначально стремилась конкурировать в коммерческой космической отрасли со своей ракетой RS1, предназначенной для быстрых и доступных запусков спутников. Однако после двух неудачных попыток запуска в 2023 и 2024 годах и растущей конкуренции со стороны таких компаний, как SpaceX и Rocket Lab, ABL с трудом набирала обороты.

19 февраля генеральный директор Дэн Пьемонт объявил о ребрендинге, объяснив, что компания Long Wall, названная в честь древних афинских укреплений, теперь сосредоточится на обороне. Компания планирует разрабатывать системы противоракетной обороны и перепрофилировать свою ракету RS1 для военных испытаний, имитируя входящие угрозы для учений.