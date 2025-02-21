Опубликовано 21 февраля 2025, 15:541 мин.
Запускавшая малые спутники ABL Space переключилась на противоракетную оборонуABL Space переименовывается в Long Wall и переключает внимание на оборону
ABL Space меняет название на Long Wall, переключаясь с запуска малых спутников на военные технологии, включая противоракетную оборону и испытания гиперзвуковых летательных аппаратов.
Основанная в 2017 году, компания изначально стремилась конкурировать в коммерческой космической отрасли со своей ракетой RS1, предназначенной для быстрых и доступных запусков спутников. Однако после двух неудачных попыток запуска в 2023 и 2024 годах и растущей конкуренции со стороны таких компаний, как SpaceX и Rocket Lab, ABL с трудом набирала обороты.
19 февраля генеральный директор Дэн Пьемонт объявил о ребрендинге, объяснив, что компания Long Wall, названная в честь древних афинских укреплений, теперь сосредоточится на обороне. Компания планирует разрабатывать системы противоракетной обороны и перепрофилировать свою ракету RS1 для военных испытаний, имитируя входящие угрозы для учений.