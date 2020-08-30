ferra.ru

За 2020 год на порносайты загрузили тысячи видео с поддельными лицами актрис

И площадки не удаляют такие ролики
Аналитики компании Sensity выяснили, что за 2020 год на порносайты загрузили тысячи видео с поддельными лицами актрис. Для создания таких роликов используется технология deepfake.

По подсчётам специалистов, каждый месяц на порносайты загружается до 1000 deepfake видео. Таким образом на ресурсах появляются ролики «с участием» известных актрис и певиц.

На трёх крупнейших платформах — XVideos, Xnxx, и xHamster — такие видео имеют миллионы просмотров. Deepfake ролики помогают сайтам зарабатывать на размещении в них рекламы. Одно 30-секундное видео с лицом актрисы Эммы Уотсон, например, набрало более 23 млн просмотров на трёх сайтах. В других deepfake роликах можно увидеть поддельную Натали Портман, Билли Айлиш, Тейлор Свифт и др.

Специалисты говорят, что сами порносайты не считают существование таких фейковых видео проблемой. Однако многие пользователи называют deepfake ролики оскорбительными по отношению к изображаемым в них женщинам.