За 2020 год на порносайты загрузили тысячи видео с поддельными лицами актрис

По подсчётам специалистов, каждый месяц на порносайты загружается до 1000 deepfake видео. Таким образом на ресурсах появляются ролики «с участием» известных актрис и певиц.

На трёх крупнейших платформах — XVideos, Xnxx, и xHamster — такие видео имеют миллионы просмотров. Deepfake ролики помогают сайтам зарабатывать на размещении в них рекламы. Одно 30-секундное видео с лицом актрисы Эммы Уотсон, например, набрало более 23 млн просмотров на трёх сайтах. В других deepfake роликах можно увидеть поддельную Натали Портман, Билли Айлиш, Тейлор Свифт и др.

Специалисты говорят, что сами порносайты не считают существование таких фейковых видео проблемой. Однако многие пользователи называют deepfake ролики оскорбительными по отношению к изображаемым в них женщинам.