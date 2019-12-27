За американцами начали следить 17 таинственных дронов

О дронах журналистам рассказали полицейские штата. По их словам, беспилотники имеют двухметровый размах винтов, держатся примерно в 60-90 метрах над землей и прочёсывают местность по 40 километров за раз.

Появляются дроны примерно в семь вечера, исчезают около десяти. Собеседник журналистов, помощник шерифа заявил, что аппараты вряд ли принадлежат любителям (их слишком много и они большие).

Полицейские предполагают, что беспилотниками управляет какая-то частая компания. Но дроны не делают ничего такого, что указывало бы на злой умысел. Летают они по периметру квадрата, то есть, скорее всего, применяются для создания карты или для какого-нибудь исследования.

Полицейские шутят «Мы точно знаем, что это не Санта или его олени», и хотят, чтобы хотя бы один из беспилотников приземлился.