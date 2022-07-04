За американской актрисой устроили слежку с помощью Apple AirTag

Жертвой стала Ханна Роуз Мей, известная по проектам «Видоизменённый углерод» и «Возвращение». 25 июня в субботу вечером ей подбросили Apple AirTag для отслеживания местоположения. Девушка была на мероприятии в нерабочее время в Диснейленде и получила уведомление от своего iPhone о том, что кто-то её отслеживает.

Сначала Ханна проигнорировала уведомление, но потом она открыла его и обнаружила, что кто-то выслеживает девушку уже два часа.

К сожалению, это не единственный такой случай. Многие люди становились объектами слежки при помощи AirTag.