За базовыми станциями связи «Билайна» теперь следит искусственный интеллект

В Эксперте используются передовые методы анализа сетевых проблем, что позволяет более эффективно выявлять и решать проблемы.

Система непрерывно контролирует около 150 000 базовых станций по всей стране, анализируя более 30 параметров сети и прогнозируя потенциальные проблемы еще до обращения клиентов. Используя алгоритмы машинного обучения, система может оценить количество звонков клиентов, связанных с любым инцидентом, тем самым минимизируя влияние на качество сети.

Кроме того, система теперь включает в себя возможности анализа трафика. Она отслеживает стабильность обслуживания абонентов и исследует возможные сбои, когда происходят значительные нарушения в обслуживании. Если сбои, связанные с сетью, не обнаружены, система предупреждает технических специалистов о необходимости расследования других возможных причин. В настоящее время все инциденты рассматриваются экспертами службы качества для улучшения модели и автоматизации процесса устранения неполадок.