За блокировку пиратского сайта россиянин поджёг офис Роскомнадзора

Об этом стало известно из сообщения на сайте прокуратуры Ульяновской области. Прокурор уже утвердил обвинительное заключение по делу. Согласно информации на сайте, весной 2018 года безработный ульяновец пытался несколько раз сжечь офис Роскомнадзора. Сначала он молотком и камнями разбивал окна офиса, а потом выплёскивал туда «горючую субстанцию и поджигал её при помощи охотничьих спичек».

Ущерб, причинённый мужчиной, оценили в 10 миллионов рублей. После задержания он признался, что это была месть за блокировку пиратского сайта, где ульяновец смотрел видеоконтент.

Ему грозит тюремное заключение сроком на пять лет. В ближайшее время ожидается суд.