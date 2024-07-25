За китовой акулой следили рекордные четыре года

Оснащенная интеллектуальным датчиком положения и температуры (SPOT), прикрепленным к ее спинному плавнику, Рио-Леди проплыла 43 452 км с 2018 по 2023 год. Ее путешествия охватывали Мексиканский залив, Карибский бассейн и Атлантический океан к югу от Бермудских островов, что позволило получить беспрецедентные сведения о ее передвижении и использовании среды обитания.

Исследование показало, что летом Рио-Леди неизменно возвращалась в воды у острова Мухерес в Мексике, где наблюдается самое большое скопление китовых акул. В другие сезоны ее обнаруживали в Карибском бассейне, вплоть до юга Колумбии.

Такая последовательная миграция помогает исследователям понять сезонные особенности поведения и предпочтения в среде обитания этих «неуловимых гигантов».