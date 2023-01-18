За некоторые приложения в RuStore теперь надо будет платить

“Мы продолжаем развивать функционал RuStore для пользователей - теперь у них есть возможность оплачивать любимые игры и необходимые сервисы удобным способом”, – заявил в интервью “Известиям” Сверчков.

Каждый разработчик теперь может видеть статистику платежей, информацию о покупках, их количестве и стоимости в своем личном кабинете. Комиссия, взимаемая с разработчиков, зафиксирована на 15% (как в Google Play и Huawei AppGallery). Оплатить приложения можно с помощью банковских карт, со счета мобильного телефона или через систему быстрых платежей.