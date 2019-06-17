За непристойную рекламу Burger King оштрафуют больше чем на миллион рублей

Также сотрудники ФАС углядели непристойности в предложении Burger King «Раздать по Е-баллам за кофе», которое рассылалось по почте. Члены экспертного совета по рекламе ФАС признали рекламу ресторана неэтичной. По их мнению, слоганы содержат непристойные образы, агрессию и деструктивные призывы. Кроме того, часть 6 статьи 5 Закона о рекламе запрещает использование бранных слов в рекламе. Хоть у Burger King можно увидеть только намёки на обсценную лексику, ведомство считает рекламу оскорбительной.

Дело будут рассматривать 26 июня. В случае признания вины Burger King будет обязан выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей за каждое нарушение.