За покупку криптовалюты начнут давать 10 лет тюрьмы

В законопроекте сказано, что данная мера пресечения не будет применяться в отношении людей, у которых компьютер или мобильный телефон добывал криптовалюту без их ведома. Для этого хакеры используют программы скрытые майнеры.

Тем же, кто намеренно работает с криптовалютой, грозит наказание до 10 лет лишения свободы. Причём они не смогут рассчитывать на освобождение под залог пока рассматривается их дело.

Таким образом Индия пытается бороться с неуплатой налогов, незаконными денежными переводами и финансированием терроризма. Эксперты считают, что законопроект в итоге примут, так как власти в нём чрезвычайно заинтересованы.