За последние девять лет россиян стали в два раза чаще увольнять за публикации в соцсетях

В опросе участвовали 1600 россиян и представители 1000 компаний. Авторы исследования узнавали, приходилось ли работодателям увольнять сотрудников и отказывать кандидатам из-за постов в соцсетях.

Согласно результатам исследования, в каждой десятой компании увольняют сотрудников из-за «неподобающей интернет-активности». В каждой четвёртой компании работодатель отказывал кандидату из-за публикаций в соцсетях.

В последний раз такое исследование проводили в 2011 году. Тогда увольнений из-за постов в социальных сетях было 5%, а теперь — 10%. Кроме того, выросло число тех компаний, которые просматривают профили кандидатов в соцсетях — 42% до 56%.