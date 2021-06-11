За последние полгода на Роскосмос совершили больше DDoS-атак, чем в 2021

За последние полгода на Роскосмос совершили больше DDoS-атак, чем в 2021А ведь год еще не закончился
Исполняющий обязанности директора головной организации Роскосмоса по защите информации, НТЦ "Заря", Иван Григоров сообщил, что количество DDoS-атак на ресурсы Роскосмоса за последние полгода превысило их число за весь прошлый год. Его слова передает ТАСС со ссылкой на журнал "Русский космос".
DDoS-атаки занимают третье место по распространенности среди компьютерных атак (на первых местах - попытки внедрения вредоносного ПО и сетевое сканирование). Обращает на себя внимание динамика: за последние полгода их зафиксировано больше, чем за весь 2021 год
Роскосмос после начала спецоперации неоднократно сообщал о DDoS-атаках на свой сайт. Издание напомнило, что в конце июня удалось отбить массированную DDoS-атаку после публикации снимков центров принятия решений стран - членов НАТО.