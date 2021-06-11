Наука и технологии
10:42, 06 ноября 2022
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За последние полгода на Роскосмос совершили больше DDoS-атак, чем в 2021

А ведь год еще не закончился

Исполняющий обязанности директора головной организации Роскосмоса по защите информации, НТЦ "Заря", Иван Григоров сообщил, что количество DDoS-атак на ресурсы Роскосмоса за последние полгода превысило их число за весь прошлый год. Его слова передает ТАСС со ссылкой на журнал "Русский космос".

За последние полгода на Роскосмос совершили больше DDoS-атак, чем в 2021

DDoS-атаки занимают третье место по распространенности среди компьютерных атак (на первых местах - попытки внедрения вредоносного ПО и сетевое сканирование). Обращает на себя внимание динамика: за последние полгода их зафиксировано больше, чем за весь 2021 год

Иван Григоров
Исполняющий обязанности директора НТЦ "Заря"

Роскосмос после начала спецоперации неоднократно сообщал о DDoS-атаках на свой сайт. Издание напомнило, что в конце июня удалось отбить массированную DDoS-атаку после публикации снимков центров принятия решений стран - членов НАТО.

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