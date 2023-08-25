За пожарами в Калифорнии начал следить ИИ

За пожарами в Калифорнии начал следить ИИНо не все так гладко
Пожарная служба Калифорнии Cal Fire использует возможности искусственного интеллекта (ИИ) для обнаружения признаков лесных пожаров с помощью сети из более чем 1000 камер высокой четкости.
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Система искусственного интеллекта, разработанная калифорнийской компанией DigitalPath, анализирует изображения с этих камер для выявления визуальных признаков дыма и потенциальных пожаров. При обнаружении дыма система быстро оповещает пожарных, что позволяет ускорить процесс реагирования.
В ходе пилотного проекта искусственный интеллект уже успешно обнаружил 77 пожаров до поступления звонков в службу 911, продемонстрировав 40-процентный коэффициент успешности.
Несмотря на то, что технология продемонстрировала свой потенциал, у нее есть и ограничения: она может выявлять только те пожары, которые видны в сети камер, а также требует подтверждения человеком из-за ложных срабатываний, вызванных такими факторами, как туман и пыль.