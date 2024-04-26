За пределами ДНК: у клеток нашли скрытую «коммуникационную сеть»

Эта система вращается вокруг ионных градиентов в клеточных мембранах. Ранее считалось, что эти градиенты, требующие значительных затрат энергии на поддержание, регулируют исключительно электрический потенциал. Исследование показывает, что они выступают в роли огромного информационного резервуара. Когда клетка получает внешние сигналы, открываются специализированные каналы, запускающие ионный поток, который разносит информацию по всей клетке.

Этот ионный поток взаимодействует с цитоскелетом, который, как правило, обеспечивает клеточную структуру. Однако исследователи обнаружили, что состав белков цитоскелета позволяет ему проводить эти информационные ионы. Эта сеть передает сигналы от мембраны к внутренним органеллам, обеспечивая быструю и локализованную реакцию.

Исследователи считают, что эта система жизненно важна для многоклеточных организмов и может играть определенную роль в таких заболеваниях, как рак.