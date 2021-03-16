За российскими автомобилистами начнут следить каждые 15 минут

По проекту перечня данных для «Автодата», автопроизводитель обязан раз в минуту собирать данные о местоположении автомобиля, а также информацию о динамике движения. Раз в полчаса должен получать информацию о состоянии фар и габаритных огней, медленно движущемся автомобиле, дорожных работах, снижении видимости, препятствиях на дороге, а также признаках усталости водителя.

В итоге автопроизводители должны передавать все данные в «Автодата» с частотой не менее 15 минут. В сообщении должен содержаться VIN-номер машины, её категория и экологический класс, а также расчётная грузоподъёмность.

Эксперты отметили, что для передачи такого объёма данных потребуются очень серьёзные вложения со стороны автопроизводителей, а затраты могут быть переложены на покупателя.