За рубежом начали продавать флешки для защиты от 5G

Флешки можно найти в интернете под названием 5GBioShield. Производитель утверждает, что устройство якобы может защитить от 5G весь дом посредством «технологии квантового голографического катализатора». Стоят такие флешки от 280 до 330 фунтов (от 24 тысяч до 28,6 тысячи рублей по текущему курсу). Сами по себе устройства обладают 128 МБ памяти.

Для активации «защиты» USB-флеш-накопитель рекомендуют подключить к ноутбуку или хранить рядом со смартфоном.

Мошеннические флешки советует даже член Консультативного комитета 5G города Гластонбери в Великобритании. При этом исследователи из компании Pen Test Partners уже изучили устройство. Оказалось, что от обычной флешки за $6 оно отличается только наклейкой.