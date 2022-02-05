За рубежом назвали российский самолёт, который никогда не взлетит

Автор отметил, что прошлым летом российские государственные СМИ сообщили, что демонстрационный прототип ПАК ДА будет готов к 2023 году. Иствуд заявляет, что это хвастовство следует считать преждевременным, так нет достаточно доказательств того, что самолёт действительно существует.

По словам обозревателя, есть предположения, что полноразмерный макет ПАК ДА сделан из дерева. Автор считает, что «пять лет от деревянного прототипа без готового двигателя» до полностью готового самолёта в 2027 году — это чересчур. По мнению Иствуда, скорее всего, стелс-бомбардировщик не будет готов до 2030 года.