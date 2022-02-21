За рубежом оценили боеспособность российской армии

Авторы отметили, что после конфликта с Грузией в 2008 году Россия вложила огромные средства в модернизацию вооружённых сил. Был полностью обновлён танковый парк и тяжёлые артиллерийские системы. Прошла реорганизация Военно-морского флота (ВМФ).

В The Times пришли к выводу, что Россия сейчас является более боеспособной военной державой, чем в любой другой период после распада Советского Союза.

Кроме того, эксперты предположили, что рост военного потенциала России в последние годы заставил европейские страны увеличить оборонные расходы. В прошлом году они выросли на 4,8%.

Ещё Россия располагает эффективными мобильными системами ПВО и современными военно-воздушными силами.