За рубежом оценили пуск российской гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Обзор публикаций сделала «Российская газета». Ракету «Циркон» запустили с борта головного фрегата проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков». Она успешно поразила морскую цель.

В американском издании National Interest написали, что испытания ракеты происходят на фоне растущей напряжённости по поводу контроля над вооружениями. В США также отметили, что успехи России по части гиперзвукового оружия имеют стратегическое значение. Этот вид вооружения создаёт определённую степень асимметричной угрозы.

Другое издание Business Insider тоже написало, что разработка гиперзвукового оружия является ключевым фактором в конкуренции между Россией, США и Китаем. Ведь от таких ракет на сегодня не существует защиты. Причём дело не только в скорости, но и в манёвренности и непредсказуемости «Циркона».

В японском издании NHK оценили эффектность пуска ракеты. Также журналисты пришли к выводу, что гиперзвуковое оружие России становится эффективным средством сдерживания США.