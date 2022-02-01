За рубежом развеяли мифы о российской армии

Первый миф: российская армия устарела и некомпетентна. Обозреватель говорит, что это не так. Вооружённые силы значительно преобразились в ответ на события в Чечне, Южной Осетии и в Сирии.

Второй миф: Россия всегда опирается на численное превосходство своих войск. Однако теперь, по словам эксперта, российская армия делает упор на бесконтактные войны. Военные надеются на высокоточные удары, а не механизированный штурм.

Третий миф гласит о том, что российская армия в основном состоит из плохо обученных призывников. Как утверждает обозреватель, на самом деле сейчас большинство военнослужащих — это контрактники.

Четвёртый миф касается малых расходов России на оборонный комплекс. Эксперт заявил, что с поправкой на покупательную способность рубля внутри страны эффективность расходов на оборону в России высока.