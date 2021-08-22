За рубежом заинтересовались российской вакциной против COVID-19 для животных

Наука и технологии
Сегодня в 14:59
За рубежом заинтересовались российской вакциной против COVID-19 для животныхОна может оказаться эффективной и против новых штаммов
В России разрабатывают первую в мире вакцину для животных «Карнивак-Ков». Её намерены проверить на эффективность против новых штаммов коронавируса. Как пишет издание «Известия», вакциной уже заинтересовались более десяти стран.
Пока вакцину проверяли только на противодействие «бета»-штамму коронавируса. Сейчас специалисты Россельхознадзора изучают, может ли штамм «Дельта» быстрее передаваться от человека к животным. Как говорят эксперты, новые мутантные штаммы могут быть более опасными и в плане распространения среди скота.
Сообщается, что вакцина «Карнивак-Ков» распространяется по территории России, однако у разработчиков есть планы на экспорт. Интерес к вакцине уже проявили Польша, Венгрия, Греция, Германия, Эстония, Турция, Ливан, Таиланд, Тайвань, Венесуэла, Перу, Эквадор. Для масштабных поставок в эти страны требуется регистрация.