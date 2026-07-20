За считанные дни до анонса стали известны детали Samsung Galaxy Watch Ultra 2

Опубликовано 20 июля 2026, 22:031 мин.
За считанные дни до анонса стали известны детали Samsung Galaxy Watch Ultra 2И Watch 9
До большой презентации Samsung осталось не так много времени, но в Сеть уже попали рекламные материалы и характеристики умных часов Galaxy Watch 9 и Watch Ultra 2.
© Evan Blass
Galaxy Watch 9 получит процессор Snapdragon Wear Elite. Часы будут доступны в трёх цветах: кремовом, серебристом и графитово-сером. Встроенные сенсоры включают отслеживание остановок дыхания во сне, общий показатель энергии, оценку качества сна и виртуального тренера по бегу.
Корпус Galaxy Watch Ultra 2 сделан из титана и стал на 12% тоньше предыдущей версии. Емкость батареи выросла с 590 до 800 мА·ч, яркость экрана повысилась с 3000 до 5000 нит, защита от воды и пыли соответствует классу IP69K.
Обе модели будут официально представлены 22 июля на мероприятии Samsung Galaxy Unpacked.