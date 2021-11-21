За сколько часов российские войска могут захватить Киев

По мнению украинских обозревателей, Вооружённые силы России могут захватить Киев за несколько часов. Одним из главных факторов этого является близкое расположение российских военных на границе с Украиной. Отмечается, что обозреватели ссылаются на материалы Центра стратегических и международных исследований США (CSIS). В них утверждается, что Россия продолжает наращивать свои войска на границе с Украиной.

Отмечается также, что нынешнее наращивание российских войск на границе не связано с военными учениям. Из-за этого якобы беспокоятся США и другие страны. При этом нет никаких данных о возможной военной операции Вооружённых сил России против Украины.