За сколько лет вдыхания грязного воздуха разовьётся рак лёгких

PM2,5 — это твёрдые частицы размером менее 2,5 микрометра, которые содержат различные вредные вещества, такие как сажа, резина, песок, асфальт, тяжёлые металлы, бактерии и газы. Они способны проникать глубоко в лёгочную ткань и вызывать воспаление и мутации.

Авторы новой научной работы проанализировали данные нескольких исследований. Они выяснили, что три года жизни в районе с высоким уровнем PM2,5 повышает риск развития рака лёгких на 40-73%. При этом часто заболевание связано с мутацией в гене EGFR.