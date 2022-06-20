За сколько недель люди могут научиться эхолокации

В эксперименте приняли участие 12 человек, у которых в детстве диагностировали слепоту, и 14 зрячих. В течение 20 учебных занятий, которые длились от двух до трёх часов, исследователи обнаружили, что все участники значительно улучшили навыки эхолокации по щелчкам. В конце эксперимента оказалось, что эхо собственных щелчков помогало людям ориентироваться на маршруте с большей лёгкостью, чем раньше.

Всего у участников на освоение навыка ушло десять недель. При этом скорость обучения не слишком зависела от возраста: осваивать эхолокацию могут как молодые, так и пожилые люди.