ferra.ru
Наука и технологии
Сегодня в 17:44

За сколько времени можно найти потерянный брелок Apple AirTag?

Помогает большое число пользователей iPhone
Недавно Apple выпустила метку для поиска вещей AirTag. Она позволяет iPhone видеть местоположение предметов, на которые прикреплён брелок. Энтузиасты провели эксперимент и выяснили, за сколько времени можно найти метку AirTag, если она сама потерялась.

Авторы TechRadar сравнили брелок Apple с конкурентом Tile. Они задались вопросом, что произойдёт, если iPhone находится слишком далеко от метки. И у Apple, и у Tile есть технология, которая позволяет анонимно обновить местоположение брелока, если другой владелец устройства из экосистемы пройдёт мимо него. У Apple база таких пользователей несравнимо больше.

Авторы эксперимента утром положили AirTag и Tile Mate за дорожным знаком на оживлённой улице, примерно за 1,6 километра от дома. Затем они вернулись домой, указали на iPhone, что метки утеряны, и стали ждать.

Через 30 минут появилось уведомление о месте, где лежит AirTag. Устройство, впрочем, указало на место не слишком точно. Через 12 часов местоположение определили и для трекера Tile Mate. То есть AirTag в плане скорости поиска оказался лучше.