За сколько времени можно найти потерянный брелок Apple AirTag?

Авторы TechRadar сравнили брелок Apple с конкурентом Tile. Они задались вопросом, что произойдёт, если iPhone находится слишком далеко от метки. И у Apple, и у Tile есть технология, которая позволяет анонимно обновить местоположение брелока, если другой владелец устройства из экосистемы пройдёт мимо него. У Apple база таких пользователей несравнимо больше.

Авторы эксперимента утром положили AirTag и Tile Mate за дорожным знаком на оживлённой улице, примерно за 1,6 километра от дома. Затем они вернулись домой, указали на iPhone, что метки утеряны, и стали ждать.

Через 30 минут появилось уведомление о месте, где лежит AirTag. Устройство, впрочем, указало на место не слишком точно. Через 12 часов местоположение определили и для трекера Tile Mate. То есть AirTag в плане скорости поиска оказался лучше.