За сотни ложных вызовов спецназа в школы студенту грозит до 20 лет тюрьмы

Опубликовано 15 ноября 2024, 11:151 мин.
За сотни ложных вызовов спецназа в школы студенту грозит до 20 лет тюрьмыОн признал себя виновным
18-летний Аллан Уинстон Филион из Ланкастера, Калифорния, признал себя виновным по федеральным обвинениям, связанным с масштабной серией «своттингов» по всей территории США. Молодой человек, известный в интернете как «Torswats», сделал более 375 ложных звонков с угрозами взрывов и массовых расстрелов с августа 2022 года по январь 2024 года, что вызвало массовые полицейские рейды на различные общественные места.
Филион обвиняется в четырех случаях межштатных угроз, каждый из которых может повлечь до пяти лет тюрьмы. Расследование было основано на цифровых следах, оставленных в Telegram и Discord, Филион был также идентифицирован с помощью частного детектива Брэда Денниса. «Своттинговые операции» Филиона затронули школы по всей стране, приведя к значительным «финансовым и эмоциональным» потерям, особенно в Вашингтоне, где его ложные угрозы повлияли на более 18 000 студентов.
Несмотря на арест в Флориде в 2023 году, Филион продолжил свою деятельность даже после рейда на его дом. Министерство юстиции осудило его действия, подчеркнув «необходимость привлечения к ответственности тех, кто угрожает общественной безопасности ложными угрозами».