За сотни ложных вызовов спецназа в школы студенту грозит до 20 лет тюрьмы

Филион обвиняется в четырех случаях межштатных угроз, каждый из которых может повлечь до пяти лет тюрьмы. Расследование было основано на цифровых следах, оставленных в Telegram и Discord, Филион был также идентифицирован с помощью частного детектива Брэда Денниса. «Своттинговые операции» Филиона затронули школы по всей стране, приведя к значительным «финансовым и эмоциональным» потерям, особенно в Вашингтоне, где его ложные угрозы повлияли на более 18 000 студентов.

Несмотря на арест в Флориде в 2023 году, Филион продолжил свою деятельность даже после рейда на его дом. Министерство юстиции осудило его действия, подчеркнув «необходимость привлечения к ответственности тех, кто угрожает общественной безопасности ложными угрозами».