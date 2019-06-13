За управление дроном в пьяном виде начнут штрафовать

Его максимальная сумма — 300 тысяч иен (около 178,5 тысяч рублей). Если же нетрезвый человек управлял дроном весом более 200 граммов, то ему может грозить и тюремное заключение сроком до года.

Также японские власти решили штрафовать трезвых людей, исполняющих опасные трюки с дронами. Если, например, такой шутник попытается напугать толпу падением на неё беспилотника, то ему придётся заплатить 500 тысяч иен (почти 298 тысяч рублей).

Помимо этого, закон предусматривает добавление дополнительных зон, где и вовсе запрещено использовать дроны. Теперь беспилотникам нельзя летать в пределах 300 метров от военных баз и других объектов вооружённых сил Японии.