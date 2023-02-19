За $200 в месяц Starlink обеспечит вам Wi-Fi по всему миру

Компания назвала ее "услугой глобального роуминга" и говорит, что она будет стоить 200 долларов в месяц в дополнение к базовому комплекту Starlink, который стоит 599 долларов.

Но есть нюансы – в своем обращении к пользователям Starlink отмечает, что им следует ожидать высокую скорость Starlink с низкой задержкой, которая иногда будет прерываться короткими периодами плохого соединения или вообще его отсутствием, со временем ситуация должна "значительно улучшится".

Не совсем ясно, как Starlink будет выполнять свое обещание обеспечения интернетом практически в любом месте, потому что в некоторых странах компания все еще ожидает разрешения властей на работу, а где-то ее нет в принципе.