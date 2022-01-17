За время пандемии 10 людей на планете разбогатели, а 99% — потеряли в доходах

Сообщается, что состояние десяти богатейших людей мира выросло с $700 млрд до $1,5 трлн в течение первых двух лет пандемии. При этом из-за пандемии же доходы 99% человечества упали, а ещё более 160 млн человек оказались за чертой бедности.

Как пояснили исследователи, если десять богатейших людей завтра потеряют 99,999% своего состояния, они всё равно будут богаче 99% людей на этой планете. Авторы доклада подсчитали, что единовременный 99-процентный налог на непредвиденную прибыль от пандемии богачей может покрыть производство достаточного количества вакцин для людей во всём мире.

В Oxfam предположили, что миллиардеры во время пандемии выиграли на росте курсов акций.