За время пандемии 10 людей на планете разбогатели, а 99% — потеряли в доходах

Наука и технологии
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За время пандемии 10 людей на планете разбогатели, а 99% — потеряли в доходахНалог на богатых позволил бы покрыть все расходы на производство вакцин
Аналитики Oxfam опубликовали новый отчёт о неравенстве доходов. Они выяснили, что десять богатейших людей мира удвоили своё состояние из-за пандемии, в то время как доходы 99% населения планеты упали.
Сообщается, что состояние десяти богатейших людей мира выросло с $700 млрд до $1,5 трлн в течение первых двух лет пандемии. При этом из-за пандемии же доходы 99% человечества упали, а ещё более 160 млн человек оказались за чертой бедности.
Как пояснили исследователи, если десять богатейших людей завтра потеряют 99,999% своего состояния, они всё равно будут богаче 99% людей на этой планете. Авторы доклада подсчитали, что единовременный 99-процентный налог на непредвиденную прибыль от пандемии богачей может покрыть производство достаточного количества вакцин для людей во всём мире.
В Oxfam предположили, что миллиардеры во время пандемии выиграли на росте курсов акций.
Источник: Oxfam