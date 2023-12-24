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Наука и технологии
18:23, 24 декабря 2023
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За «зумерами» не заметили импульсных покупок: как тратит деньги поколение Z

Как самые экономные покупатели цифровой эпохи

Представители поколения Z — потребители, родившиеся в период с 1997 по 2012 год, — имеют большое значение для мировой экономики, их покупательная способность оценивается в 450 миллиардов долларов. Однако их подход к тратам далеко не импульсивный.

Эксперты отмечают, что представители поколения Z, будучи настоящими носителями цифровых технологий, тщательно изучают и обдумывают свои покупки. В отличие от импульсивных покупок, они проявляют терпение, откладывая покупки до тех пор, пока в них не возникнет необходимость, и охотятся за самыми выгодными предложениями. Представители поколения Z придают большое значение качеству, ставя его выше цены, согласно исследованию McKinsey & Company, посвященному праздничным покупкам. Это разборчивое поколение быстро читает и оставляет отзывы о товарах и не идет на компромисс со стандартами.

По мере роста своего экономического влияния поколение Z меняет ландшафт розничной торговли, требуя от брендов «подлинности, прозрачности и экологичности». Многие соотносят свои покупки с личными усилиями по снижению воздействия на окружающую среду, подталкивая компании к внедрению ответственной практики.

Источник:BBC
Автор:Максим Многословный
Теги:
#деньги
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#анализ
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