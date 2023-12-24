За «зумерами» не заметили импульсных покупок: как тратит деньги поколение Z

Эксперты отмечают, что представители поколения Z, будучи настоящими носителями цифровых технологий, тщательно изучают и обдумывают свои покупки. В отличие от импульсивных покупок, они проявляют терпение, откладывая покупки до тех пор, пока в них не возникнет необходимость, и охотятся за самыми выгодными предложениями. Представители поколения Z придают большое значение качеству, ставя его выше цены, согласно исследованию McKinsey & Company, посвященному праздничным покупкам. Это разборчивое поколение быстро читает и оставляет отзывы о товарах и не идет на компромисс со стандартами.

По мере роста своего экономического влияния поколение Z меняет ландшафт розничной торговли, требуя от брендов «подлинности, прозрачности и экологичности». Многие соотносят свои покупки с личными усилиями по снижению воздействия на окружающую среду, подталкивая компании к внедрению ответственной практики.