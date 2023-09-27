Забастовка сценаристов изменит то, как работает Голливуд

Забастовка сценаристов изменит то, как работает ГолливудНо не все протесты закончились
Гильдия сценаристов Америки (WGA) прекратила забастовки и теперь рассматривает контракт, заключенный с AMPTP. В резюме контракта говорится о значительном повышении оплаты труда: минимальное увеличение компенсации на 18% для фильмов со стриминговых платформ с бюджетом не менее 30 млн долларов и 26-процентное увеличение «остаточной базы».
Еще одним новаторским аспектом является победа WGA в отношении условий, связанных с искусственным интеллектом. ИИ будет запрещено писать или переписывать литературные произведения, а созданный ИИ контент не может быть использован в качестве исходного материала. WGA может утверждать, что использование писательских материалов для обучения ИИ запрещено контрактом или другими законами. Этот шаг направлен на устранение растущих опасений относительно роли ИИ в создании контента.
Кроме того, студии будут обязаны предоставлять фактические данные о стриминговых платформ, включая общее количество часов вещания на внутреннем и международном рынках для высокобюджетных программ.
Такая прозрачность позволит WGA публиковать агрегированные данные, дающие представление о внутреннем устройстве индустрии и, возможно, ставящие под сомнение практику нарратива, которая процветает за счет непрозрачности данных.
The Verge отмечает, что это полностью изменит то, как работает сейчас Голливуд.