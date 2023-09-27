Забастовка сценаристов изменит то, как работает Голливуд

Еще одним новаторским аспектом является победа WGA в отношении условий, связанных с искусственным интеллектом. ИИ будет запрещено писать или переписывать литературные произведения, а созданный ИИ контент не может быть использован в качестве исходного материала. WGA может утверждать, что использование писательских материалов для обучения ИИ запрещено контрактом или другими законами. Этот шаг направлен на устранение растущих опасений относительно роли ИИ в создании контента.

Кроме того, студии будут обязаны предоставлять фактические данные о стриминговых платформ, включая общее количество часов вещания на внутреннем и международном рынках для высокобюджетных программ.

Такая прозрачность позволит WGA публиковать агрегированные данные, дающие представление о внутреннем устройстве индустрии и, возможно, ставящие под сомнение практику нарратива, которая процветает за счет непрозрачности данных.

The Verge отмечает, что это полностью изменит то, как работает сейчас Голливуд.