Наука и технологии
11:25, 27 сентября 2023
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Забастовка сценаристов изменит то, как работает Голливуд

Но не все протесты закончились

Гильдия сценаристов Америки (WGA) прекратила забастовки и теперь рассматривает контракт, заключенный с AMPTP. В резюме контракта говорится о значительном повышении оплаты труда: минимальное увеличение компенсации на 18% для фильмов со стриминговых платформ с бюджетом не менее 30 млн долларов и 26-процентное увеличение «остаточной базы».

Еще одним новаторским аспектом является победа WGA в отношении условий, связанных с искусственным интеллектом. ИИ будет запрещено писать или переписывать литературные произведения, а созданный ИИ контент не может быть использован в качестве исходного материала. WGA может утверждать, что использование писательских материалов для обучения ИИ запрещено контрактом или другими законами. Этот шаг направлен на устранение растущих опасений относительно роли ИИ в создании контента.

Кроме того, студии будут обязаны предоставлять фактические данные о стриминговых платформ, включая общее количество часов вещания на внутреннем и международном рынках для высокобюджетных программ.

Такая прозрачность позволит WGA публиковать агрегированные данные, дающие представление о внутреннем устройстве индустрии и, возможно, ставящие под сомнение практику нарратива, которая процветает за счет непрозрачности данных.

The Verge отмечает, что это полностью изменит то, как работает сейчас Голливуд.

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