Заберёт счастливчик? На Луну отправили ключ от кошелька с 62 биткойнами

Ключ будет выгравирован на борту зонда, который запустят в космос на ракете SpaceX Falcon 9 в конце этого года. Зонд доставит ключ на южный полюс Луны, где он будет ждать своего обладателя.

Компания Lunar Crush сказала, что её цель — вдохновить людей на создание сообществ и исследование новых горизонтов. Она продаст часть своих коллекций NFT, чтобы купить биткойны для отправки на Луну.