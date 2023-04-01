Заберёт счастливчик? На Луну отправили ключ от кошелька с 62 биткойнами

11:12, 01 апреля 2023
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Заберёт счастливчик? На Луну отправили ключ от кошелька с 62 биткойнамиСобираемся в космос
Компания Lunar Crush, занимающаяся инвестициями в криптовалюты и NFT, объявила о запуске необычной акции. Она отправит на Луну ключ от кошелька с 62 биткойнами, которые станут наградой для первого космического путешественника, который доберётся до них.
Фото: Pixabay
Ключ будет выгравирован на борту зонда, который запустят в космос на ракете SpaceX Falcon 9 в конце этого года. Зонд доставит ключ на южный полюс Луны, где он будет ждать своего обладателя.
Компания Lunar Crush сказала, что её цель — вдохновить людей на создание сообществ и исследование новых горизонтов. Она продаст часть своих коллекций NFT, чтобы купить биткойны для отправки на Луну.