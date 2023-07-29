Забирайте ваши ставки: бой между Илоном Маском и Марком Цукербергом вряд ли состоится

Забирайте ваши ставки: бой между Илоном Маском и Марком Цукербергом вряд ли состоитсяНо информация не официальная
Долгожданный поединок в клетке между IT-титанами Марком Цукербергом и Илоном Маском может и не состояться. В эксклюзивной аудиозаписи, полученной агентством Reuters, Цукерберг во время общего собрания акционеров компании Meta* заявил, что он не уверен в том, что этот поединок произойдет.
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Хотя Цукерберг и не отказался от проведения поединка, он выразил сомнения в его вероятности. Однако фанаты поединка могут не терять надежды, поскольку Маск пока не отказывался от боя.
Ожидалось, что это будет яркое зрелище в Лас-Вегасе, миллиардеры даже в шутку уже обсуждали дату и место проведения поединка. Несмотря на то, что к ситуации в основном отнеслись несерьезно, президент UFC Дана Уайт выразил готовность оказать содействие в проведении этого мероприятия.
*Meta признана в РФ экстремистской и запрещена