Забирайте ваши ставки: бой между Илоном Маском и Марком Цукербергом вряд ли состоится

Хотя Цукерберг и не отказался от проведения поединка, он выразил сомнения в его вероятности. Однако фанаты поединка могут не терять надежды, поскольку Маск пока не отказывался от боя.

Ожидалось, что это будет яркое зрелище в Лас-Вегасе, миллиардеры даже в шутку уже обсуждали дату и место проведения поединка. Несмотря на то, что к ситуации в основном отнеслись несерьезно, президент UFC Дана Уайт выразил готовность оказать содействие в проведении этого мероприятия.

*Meta признана в РФ экстремистской и запрещена