Заблокирована НКО, собиравшая деньги для украинских военных

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Заблокирована НКО, собиравшая деньги для украинских военныхЗа нарушение правил Patreon
Платформа Patreon заявила, что приостановила действие краудфандинговой страницы для «Вернись живым», украинской неправительственной организации, которая собирала деньги для поддержки вооружённых сил страны.
Платформа заявила, что «не допускает никаких кампаний, связанных с насилием или покупкой военной техники, независимо от их причины». Согласно сообщению в блоге Patreon, на странице «Вернись живым» говорилось, что средства будут использованы для обучения солдат, а также для предоставления технического оборудования.
Как пишет The Verge, страница «Вернись живым» на Patreon была создана в мае 2020 года. По состоянию на 26 января этого года у неё было 936 патронов, приносящих около $19 000 в месяц. На днях список патронов раздулся до более чем 14 000 человек, вносящих в общей сложности $436 966 в месяц.
Источник: The Verge