Заблокирована НКО, собиравшая деньги для украинских военных

Платформа заявила, что «не допускает никаких кампаний, связанных с насилием или покупкой военной техники, независимо от их причины». Согласно сообщению в блоге Patreon, на странице «Вернись живым» говорилось, что средства будут использованы для обучения солдат, а также для предоставления технического оборудования.

Как пишет The Verge, страница «Вернись живым» на Patreon была создана в мае 2020 года. По состоянию на 26 января этого года у неё было 936 патронов, приносящих около $19 000 в месяц. На днях список патронов раздулся до более чем 14 000 человек, вносящих в общей сложности $436 966 в месяц.