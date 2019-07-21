Заблокированному в Facebook из-за цензуры российскому СМИ отказали в суде

Стало известно, что Федеральный суд Северного округа Калифорнии отказал ФАН в иске к Facebook. СМИ напирало на то, что соцсеть нарушила Первую поправку к Конституции США, гарантирующую право на свободу слова и выражение протеста. Суд заявил, что Facebook не вступала в сговор с американскими властями с целью нарушения каких-либо конституционных прав.

Напомним, «фабрикой троллей» назвали «Агентство интернет-исследований», сотрудников которого обвиняют в хакерских атаках на ресурсы Демократической партии США с целью повлиять на президентские выборы.