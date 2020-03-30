Заболевшие тяжелой формой коронавируса спортсмены могут не вернуться в профессиональный спорт

Так, врач отметил, что носители тяжелой формы коронавируса не смогут вынести тот объем нагрузок, что присущ профессиональному спорту, даже после казалось бы полного выздоровления.

”Полагаю, основная масса футболистов, которые легко перенесли это заболевание, сможет нормально тренироваться. Но сомневаюсь, что в спорт вернутся те, кто болел тяжело, кого доктора вытаскивали. Это мой прогноз. Этот вирус больше поражает легкие, а легочная система для спортсмена - святыня. В любом случае, эпидемия продолжает развиваться. Выводы можно будет делать через два-три месяца. Не раньше. Когда команды возобновят полноценные тренировки”, — рассказал эксперт в разговоре с российским изданием "Советский спорт".