Забота об экологии повысит цену на электричество

По оценкам авторов доклада, стоимость электричества от электростанций с технологией УХУ в 1,5-2 раза дороже, чем альтернативные возобновляемые источники энергии, такие как солнце и ветер. Кроме того, в оценках проектов УХУ часто не учитываются расходы, связанные с транспортировкой и хранением углекислого газа, что может повысить оптовые цены на электроэнергию на 95-175%, если эти расходы будут переложены на потребителей, говорится в отчете.

Технология УХУ направлена на улавливание большей части выбросов CO2 электростанций до того, как он успеет выйти из дымовых труб, и хранение его под землей.