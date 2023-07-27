Забронировать столик, купить билет: Amazon создает ИИ-помощников, а не просто собеседников

Забронировать столик, купить билет: Amazon создает ИИ-помощников, а не просто собеседниковЭто может помочь стартапам
В ходе AWS Summit в Нью-Йорке компания Amazon представила ИИ-агентов – новый инструмент, позволяющий компаниям создавать приложения с искусственным интеллектом, способные самостоятельно автоматизировать задачи. Вместо того чтобы просто давать предложения, эти агенты могут выполнять действия, например, бронировать билеты на самолет или заказывать столик в ресторане.
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Агенты создаются на основе генеративных моделей ИИ, таких как GPT-4, и разработчики могут настраивать данные, которые считывают модели.
Этот шаг Amazon является частью более масштабных усилий компаний, занимающихся разработкой «ответственного» ИИ, включая Google и OpenAI, которые подписали соответствующее соглашение с Белым домом. ИИ-агенты нацелены на расширение возможностей стартапов и предприятий, позволяя им использовать собственные данные для обучения базовых моделей и создания дополнительных приложений для выполнения конкретных задач.
Кроме того, в ходе саммита AWS сделала ряд других анонсов, включая запуск AWS HealthScribe - сервиса искусственного интеллекта для автоматизации ведения клинической документации в сфере здравоохранения.