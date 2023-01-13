Заброшенные шахты хотят превратить в гравитационные батареи

В двух словах, это система, в которой электричество вырабатывается путем “падения” тяжелого груза. Затем эта электроэнергия может быть использована в те моменты, когда потребность в ней высока. В другое время, когда в сети имеется избыток энергии, система гравитационных батарей использует часть этой энергии, чтобы поднять “груз” обратно.

Одним из наиболее распространенных типов этой технологии является так называемая гидроэлектрическая система с насосным накопителем. В этой системе вода сбрасывается с большой высоты и вырабатывает электроэнергию, раскручивая турбины по мере того, как она течет вниз по склону. Когда появляется избыток энергии, вода перекачивается обратно в исходную точку.